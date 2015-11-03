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Notizie San Gallo Fiorentina

La Questura ha firmato daspo di 3 e 4 anni per due tifosi della Fiorentina arrestati a San Gallo

31 ottobre 2024 13:45

Tifosi della Fiorentina aggrediti a San Gallo dopo la partita nel centro della città. Polizia rimasta ferita

25 ottobre 2024 13:14

Cecchi: “Come con i New Saints alla Fiorentina servono i titolari per vincere la gara”

25 ottobre 2024 09:53

La Fiorentina la ribalta in 8 minuti. Episodio fumogeni, rischio squalifica e sanzioni

25 ottobre 2024 09:39

Senza infortunati e con tanti cambi, Palladino vince così contro il San Gallo. Fiorentina al secondo posto 

25 ottobre 2024 09:35

Quarta prende in giro il vice capitano del San Gallo: “Non saremo una grande squadra ma siamo un grande gruppo”

25 ottobre 2024 01:12

Sottil: "Grande reazione, non è mai facile ribaltarla in Europa. Roma? Bisogna vincere"

25 ottobre 2024 00:39

Fumogeni e petardi dal settore ospiti, Biraghi va a parlare coi tifosi e riporta la calma

24 ottobre 2024 22:33

Palladino: "Bove è il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque, lui vede calcio"

24 ottobre 2024 22:03

La Fiorentina soffre poi cala il poker, finisce 4-2 contro il San Gallo. Doppietta per Ikoné

24 ottobre 2024 20:48

PAGELLE FIORENTINA: IKONÈ SHOW, QUARTA SI FA PERDONARE. MALE ADLÌ, TERRACCIANO INCERTO

24 ottobre 2024 20:47

Malusci: "Oggi mi aspetto molto da Ikoné. Anche se Quarta giocasse bene i titolari restano Comuzzo e Ranieri"

24 ottobre 2024 14:31

Quintillà: "Con la Fiorentina la partita più importante della stagione, proveremo a fare il nostro gioco"

24 ottobre 2024 13:53

Kuzmanovic: "La Fiorentina non prenderà sul serio il San Gallo, schiererà le riserve in vista della Roma"

24 ottobre 2024 12:22

Vice capitano San Gallo: “La Fiorentina non è una grande squadra. Ha battuto la Puskas solo ai rigori”

24 ottobre 2024 10:04

Fiorentina, in Svizzera ampio turnover in vista della Roma. Si rivedono Biraghi, Quarta e Ikone

23 ottobre 2024 23:13

Palladino: "Ikone deve dribblare come fa in allenamento, altrimenti mi arrabbio"

23 ottobre 2024 22:20

Palladino: "Non giochiamo più uomo su uomo, domani i migliori in campo. Dodò ha sbagliato"

23 ottobre 2024 19:18

Compper: "Non dimenticherò mai il 4-2 alla Juve. Fiorentina favorita sul San Gallo, Ikoné e Sottil sono forti"

23 ottobre 2024 17:18

Kean convocato per il San Gallo ma non è disponibile. Christensen in Svizzera solo per allenarsi

23 ottobre 2024 16:28

Il mister del San Gallo Maassen: "Proveremo a colpire i punti deboli della Fiorentina. Due finali in due anni non si giocano per caso"

23 ottobre 2024 14:41

Il San Gallo mancava in Europa da 12 anni, al suo ritorno nelle coppe ha perso 6-2 dal Cercle Brugge

23 ottobre 2024 12:19

Dalla rifinitura della Fiorentina: Kean e Gudmundsson out, assenti anche Mandragora e Pongracic

23 ottobre 2024 11:38

Biraghi, Quarta ed Ikoné aspettano con il San Gallo la loro chance. Beltran riposa per la Roma

23 ottobre 2024 08:09

San Gallo-Fiorentina sarà arbitrata dall'israeliano Frid, poca esperienza nelle coppe europee per lui

22 ottobre 2024 11:56

Verso il San Gallo: Terracciano in porta. Turnover in difesa. Ikoné-Kouamé-Sottil in attacco 

22 ottobre 2024 09:09

San Gallo, club storico ma oggi è in crisi. 4 sconfitte nelle ultime 6. Saranno 1100 i tifosi della Fiorentina 

22 ottobre 2024 08:44

Il San Gallo non vince da 1 mese: in Conference League ben ha subito 6 gol in 1 partita

21 ottobre 2024 14:04

Scugnizzo viola: "L'abbraccio di squadra e mister sotto la Fiesole, è puro amore. A Basilea senza paura"

16 maggio 2023 16:21

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