Notizie San Gallo Fiorentina

La Questura ha firmato daspo di 3 e 4 anni per due tifosi della Fiorentina arrestati a San Gallo
31 ottobre 2024 13:45
Tifosi della Fiorentina aggrediti a San Gallo dopo la partita nel centro della città. Polizia rimasta ferita
25 ottobre 2024 13:14
Cecchi: “Come con i New Saints alla Fiorentina servono i titolari per vincere la gara”
25 ottobre 2024 09:53
La Fiorentina la ribalta in 8 minuti. Episodio fumogeni, rischio squalifica e sanzioni
25 ottobre 2024 09:39
Senza infortunati e con tanti cambi, Palladino vince così contro il San Gallo. Fiorentina al secondo posto
25 ottobre 2024 09:35
Quarta prende in giro il vice capitano del San Gallo: “Non saremo una grande squadra ma siamo un grande gruppo”
25 ottobre 2024 01:12
Sottil: "Grande reazione, non è mai facile ribaltarla in Europa. Roma? Bisogna vincere"
25 ottobre 2024 00:39
Fumogeni e petardi dal settore ospiti, Biraghi va a parlare coi tifosi e riporta la calma
24 ottobre 2024 22:33
Palladino: "Bove è il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque, lui vede calcio"
24 ottobre 2024 22:03
La Fiorentina soffre poi cala il poker, finisce 4-2 contro il San Gallo. Doppietta per Ikoné
24 ottobre 2024 20:48
PAGELLE FIORENTINA: IKONÈ SHOW, QUARTA SI FA PERDONARE. MALE ADLÌ, TERRACCIANO INCERTO
24 ottobre 2024 20:47
Malusci: "Oggi mi aspetto molto da Ikoné. Anche se Quarta giocasse bene i titolari restano Comuzzo e Ranieri"
24 ottobre 2024 14:31
Quintillà: "Con la Fiorentina la partita più importante della stagione, proveremo a fare il nostro gioco"
24 ottobre 2024 13:53
Kuzmanovic: "La Fiorentina non prenderà sul serio il San Gallo, schiererà le riserve in vista della Roma"
24 ottobre 2024 12:22
Vice capitano San Gallo: “La Fiorentina non è una grande squadra. Ha battuto la Puskas solo ai rigori”
24 ottobre 2024 10:04
Fiorentina, in Svizzera ampio turnover in vista della Roma. Si rivedono Biraghi, Quarta e Ikone
23 ottobre 2024 23:13
Palladino: "Ikone deve dribblare come fa in allenamento, altrimenti mi arrabbio"
23 ottobre 2024 22:20
Palladino: "Non giochiamo più uomo su uomo, domani i migliori in campo. Dodò ha sbagliato"
23 ottobre 2024 19:18
Compper: "Non dimenticherò mai il 4-2 alla Juve. Fiorentina favorita sul San Gallo, Ikoné e Sottil sono forti"
23 ottobre 2024 17:18
Kean convocato per il San Gallo ma non è disponibile. Christensen in Svizzera solo per allenarsi
23 ottobre 2024 16:28
Il mister del San Gallo Maassen: "Proveremo a colpire i punti deboli della Fiorentina. Due finali in due anni non si giocano per caso"
23 ottobre 2024 14:41
Il San Gallo mancava in Europa da 12 anni, al suo ritorno nelle coppe ha perso 6-2 dal Cercle Brugge
23 ottobre 2024 12:19
Dalla rifinitura della Fiorentina: Kean e Gudmundsson out, assenti anche Mandragora e Pongracic
23 ottobre 2024 11:38
Biraghi, Quarta ed Ikoné aspettano con il San Gallo la loro chance. Beltran riposa per la Roma
23 ottobre 2024 08:09
San Gallo-Fiorentina sarà arbitrata dall'israeliano Frid, poca esperienza nelle coppe europee per lui
22 ottobre 2024 11:56
Verso il San Gallo: Terracciano in porta. Turnover in difesa. Ikoné-Kouamé-Sottil in attacco
22 ottobre 2024 09:09
San Gallo, club storico ma oggi è in crisi. 4 sconfitte nelle ultime 6. Saranno 1100 i tifosi della Fiorentina
22 ottobre 2024 08:44
Il San Gallo non vince da 1 mese: in Conference League ben ha subito 6 gol in 1 partita
21 ottobre 2024 14:04
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