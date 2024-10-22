San Gallo-Fiorentina sarà arbitrata dall'israeliano Frid, poca esperienza nelle coppe europee per lui
Sono uscite le designazioni arbitrali per il secondo turno di Conference League, il match tra San Gallo e Fiorentina sarà arbitrata da 6 ufficiali tutti Israeliani. L'arbitro sarà Ygal Frid, all'attiv...
Sono uscite le designazioni arbitrali per il secondo turno di Conference League, il match tra San Gallo e Fiorentina sarà arbitrata da 6 ufficiali tutti Israeliani. L'arbitro sarà Ygal Frid, all'attivo in carriera ha 266 partite arbitrate, nelle coppe europee ha arbitrato 3 partite in Conference League e 12 partite dei turni preliminari delle coppe europee tra Champions, Europa e Conference League.
Lo vedremo dunque alla prova nel match della Fiorentina con la speranza che possa essere una sfida tranquilla per la Fiorentina che ha l'obbiettivo di entrare nelle prime 8 della Conference per risparmiarsi il turno dei play-off.
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