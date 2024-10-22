San Gallo-Fiorentina sarà arbitrata dall'israeliano Frid, poca esperienza nelle coppe europee per lui

Sono uscite le designazioni arbitrali per il secondo turno di Conference League, il match tra San Gallo e Fiorentina sarà arbitrata da 6 ufficiali tutti Israeliani. L'arbitro sarà Ygal Frid, all'attiv...

A cura di Redazione Labaroviola 22 ottobre 2024 11:56

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