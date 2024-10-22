San Gallo, club storico ma oggi è in crisi. 4 sconfitte nelle ultime 6. Saranno 1100 i tifosi della Fiorentina 

Giovedì la Fiorentina incontra questa storica formazione svizzera

Il Fussballclub Sankt Gallen, fondato nel 1879, è uno dei club più antichi d'Europa, membro del "Club of Pioneers" insieme a squadre come Genoa e Wrexham. Giovedì, la Fiorentina affronterà questa storica formazione svizzera, che ha avuto pochi successi nel corso degli anni: solo due campionati svizzeri e due coppe. Il loro punto più alto in Europa risale alla stagione 2000, quando eliminarono il Chelsea dalla Coppa UEFA.

Attualmente, però, il San Gallo è in crisi. Sesti in campionato e reduci da quattro sconfitte nelle ultime sei partite, compreso un pesante 6-2 contro il Bruges in Conference League, i biancoverdi faticano a mantenere una buona identità di gioco. Il tecnico Enrico Maassen, tedesco ex Borussia Dortmund, sta affrontando critiche per una rosa considerata non all'altezza. Nonostante ciò, lo stadio Kybunpark sarà quasi pieno, grazie anche ai 1100 tifosi viola. Occhi puntati su due giocatori del San Gallo: Christian Witzig, giovane esterno convocato dalla Nazionale svizzera, e il francese Willem Geubbels, un centravanti in forma con già 7 gol stagionali. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-svela-minimo-un-mese-di-stop-per-gudmundsson-ha-degli-edemi-per-questo-esami-domani/273535/