La Fiorentina la ribalta in 8 minuti. Episodio fumogeni, rischio squalifica e sanzioni

Seconda partita in Conference, seconda vittoria per i viola

Seconda partita, seconda vittoria. Per il momento insomma va bene così anche se, mettendo insieme questa vittoria con quella ottenuta coi New Saints, l'indicazione si fa abbastanza chiara: la Fiorentina 2, perché di questo si tratta la squadra che Palladino sta presentando in Europa, è ancora lontana da quella ammirata nelle ultime settimane di campionato. E se è vero che in Svizzera qualcosa di meglio si è visto (nella fase offensiva e nelle risposte di qualche singolo) non si possono trascurare il primo tempo (inguardabile) e il ripresentarsi delle difficoltà in fase difensiva.

Nella ripresa, almeno inizialmente, un altro film. Tanto che nel giro di 8' prima Quarta (sempre più attaccante e sempre meno difensore) e poi Ikoné avevano già ribaltato la gara. Una bella risposta, quella del francese, autore anche del 2-3 dopo che l'ennesima dormita difensiva (ieri da quel punto di vista si è rivista la Fiorentina di inizio stagione) era costata il 2-2. Chi non ha cambiato atteggiamento tra primo e secondo tempo invece, son stati i 0 tifosi viola del settore ospiti. Capaci, con i loro comportamenti, di far minacciare l'interruzione della partita. C'è voluto l'intervento di capitan Biraghi per farli smettere anche se, adesso, come detto, il rischio di nuove e pesanti sanzioni è alto. Brutte scene, prima che Gosens scrivesse la parola fine sulla serata e, tutto compreso, sul sesto risultato utile consecutivo. Mica poco, se si ripensa all'inizio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/quarta-prende-in-giro-il-vice-capitano-del-san-gallo-non-saremo-una-grande-squadra-ma-siamo-un-grande-gruppo/273931/