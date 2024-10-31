La Questura ha firmato daspo di 3 e 4 anni per due tifosi della Fiorentina arrestati a San Gallo

La Questura ha firmato anche 23 daspo per i tifosi del Milan per i fatti risalenti allo scorso incrocio tra Fiorentina e rossoneri

DASPO di tre e quattro anni per i due ultras della fiorentina di 16 e 24 anni, arrestati, secondo quanto appreso dalle Autorità Consolari di Zurigo, lo scorso 24 ottobre a San Gallo dalla polizia cantonale. L’accusa era di possesso di materiale pirotecnico in violazione della legislazione Svizzera sulle armi, durante i controlli avvenuti all’ingresso dell’impianto sportivo.

I due supporters viola, poi rimessi in libertà, sono stati espulsi dal territorio elvetico ed accompagnati alla frontiera il giorno seguente, con prosecuzione del processo a loro carico in quel paese.

Ancora DASPO, inoltre, per i tifosi milanisti giunti a Firenze lo scorso 6 ottobre a bordo di due bus carichi di un “arsenale” di oggetti atti ad offendere. Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso ulteriori 23 provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi aggravati dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, a carico di altrettanti tifosi rossoneri, tutti già noti e già colpiti da altri analoghi provvedimenti.

Tutti i provvedimenti emessi, per i quali è sempre ammesso ricorso, sono in corso di notifica. A riportarlo è la stessa Questura di Firenze.

LE PAROLE DI HUMMELS SULL'AUTOGOL

https://www.labaroviola.com/hummels-scherza-lautogol-con-la-fiorentina-e-la-ciliegina-sulla-torta-del-mio-inizio-alla-roma/274882/