Malusci: "Oggi mi aspetto molto da Ikoné. Anche se Quarta giocasse bene i titolari restano Comuzzo e Ranieri"

Malusci ha parlato della difesa in vista di San Gallo-Fiorentina, sottolineando come la coppia Comuzzo-Ranieri stia dando garanzie

L’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi più caldi in casa viola in vista della sfida al San Gallo. Queste le sue parole:

Noi purtroppo facciamo sempre fatica con squadre che sulla carta sono semplici da battere. Sono square che si chiudono, e lì si trovano difficoltà.

Beltran ha fatto vedere qualcosa di importante a Lecce, ha colto benissimo l’occasione. Stasera mi aspetto molto da Ikone e Sottil, ma anche da Kayode, che è tanto che non gioca. Sono opportunità da non perdere per questi giocatori, il loro obiettivo deve essere mettere in difficoltà l’allenatore quando deve scegliere i titolari.

Ikone è fragile a livello caratteriale, probabilmente se si tappasse le orecchie farebbe cose più importanti. La sua dote è saltare l’uomo, secondo me lui non crede nei suoi mezzi e tante volte non ce la fa perché ha questo limite, ma resta un giocatore che ha delle qualità davvero importanti.

Quarta deve fare una bella partita per se stesso, ma i titolarissimi resteranno comunque Ranieri e Comuzzo. Stanno dando garanzie, non vedo il motivo per cui dovrebbero essere cambiati, almeno per ora. Lo scorso anno Italiano ci ha lavorato molto, aveva ritagliato un gioco che gli permettesse di essere se stesso in campo. Quarta ogni tanto ha bisogno di partire e prendere l’iniziativa, con Palladino questo non può succedere per ora, perché non ha elaborato un meccanismo per coprire eventuali buchi lasciati dall’argentino. In questo momento, l’allenatore deve scegliere la coppia che dà garanzie e sicurezze.

LE PAROLE DI QUINTILLA'

https://www.labaroviola.com/quintilla-con-la-fiorentina-la-partita-piu-importante-della-stagione-proveremo-a-fare-il-nostro-gioco/273800/