Quintillà: "Con la Fiorentina la partita più importante della stagione, proveremo a fare il nostro gioco"

Il centrocampista del San Gallo Quintillà ha evidenziato l'importanza del match contro la Fiorentina, paragonabile a una sfida di Champions

Il centrocampista del San Gallo Jordi Quintillà ha rilasciato un’intervista esclusiva a Radio Bruno, mandata in onda durante il Pentasport. Queste le sue parole in vista della sfida di Conference League contro la Fiorentina:

La partita contro la Fiorentina sarà uno degli highlights della stagione, forse la più importante dell’anno. Per noi è come una partita di Champions, un'opportunità grande per capire dove siamo a livello europeo. Tuttavia, consideriamo più importante il campionato, quindi faremo un po’ di turnover.

Kean e Gudmundsson sono giocatori forti, la Fiorentina almeno offensivamente non avrà il livello di solito visti gli infortuni. Affronteremo la partita come qualsiasi altra, per noi è fondamentale prepararci per il campionato, quindi non cambieremo il modo di giocare, saremo fedeli al nostro stile di gioco nonostante l’avversario.

Abbiamo preparato la sfida come sempre, anche con l’analisi della Fiorentina. Nei primi 15-20 minuti proveremo a fare gioco verticale e duelli singoli, cercheremo di giocare nella metà campo degli avversari e di avere un po’ la palla. Sicuramente però dipenderà da come andrà a impostare la partita la Fiorentina, se vogliono tenere la palla o meno. Se loro non gestiranno, lo faremo noi, se ci danno la possibilità di giocare lo faremo.

Transizione offensiva e gioco sulle fasce sono i nostri punti forti, siamo preparati ad attirare l’avversario e creare gioco sugli esterni. Lo stadio sarà pieno, i nostri tifosi sono rumorosi e l’ambiente è bello. La Fiorentina avrà una partita dura, se non fanno gol nei primi minuti soprattutto. Siamo motivati, se non segnano o non creano ci ritaglieremo le nostre opportunità, dovremo approfittare delle palle ferme.

DITA INCROCIATE PER GUD

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