Il San Gallo mancava in Europa da 12 anni, al suo ritorno nelle coppe ha perso 6-2 dal Cercle Brugge

La Fiorentina domani andrà in Svizzera per affrontare il San Gallo in un match valevole per la 2 giornata della fase a campionato della Uefa Conference League. Il San Gallo milita nel campionato Svizz...

La Fiorentina domani andrà in Svizzera per affrontare il San Gallo in un match valevole per la 2 giornata della fase a campionato della Uefa Conference League. Il San Gallo milita nel campionato Svizzero ed è tornato a fare una competizioni europea dopo tanti anni di assenza, infatti era dalla stagione 2012/2013 in cui giocò l'Europa League che la squadra non faceva parte delle fasi finali di una competizione continentale.

Il valore di mercato del San Gallo è di 26 milioni di euro ed il giocatore più prezioso è la punta centrale Geubbels che vale 4 milioni di euro. Nello scorso campionato il San Gallo si è posizionato 4° in classifica nella prima parte del campionato Svizzero e in totale ha giocato 38 partite segnando 60 reti e subendone 51, numeri molto equilibrati per una squadra che nonostante fosse tra le squadre di vertice lasciava spesso il pallino del gioco agli avversari avendo fatto registrare meno del 50% di possesso palla medio.

Il ritorno in Europa è stato traumatico per gli Svizzeri che dopo aver strappato la qualificazione contro i Turchi del Trabzonspor, all'esordio in trasferta hanno perso 6-2 dal Cercle Brugge squadra che attualmente è in zona retrocessione in Belgio. Anche in campionato le cose non stanno andando benissimo con la squadra che attualmente è al sesto posto con una sola vittoria nelle ultime 5 partite.

Sarà dunque un ottima occasione per la Fiorentina di scalare la classifica per assicurarsi le prime 8 posizioni della Conference ed evitare il turno dei play-off.

FIGURACCIA IBRAHIMOVIC

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