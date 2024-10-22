Figuraccia di Ibrahimovic in diretta a Sky, non sa rispondere ad una domanda, chiede di farla in inglese

Zlatan Ibrahimovic non riesce a rispondere ad una domanda ovvia per un dirigente, cosi prima dilaga e poi la chiede in inglese

Prima di Milan-Bruges di Champions League Zlatan Ibrahimovic si è presentato in diretta TV a Sky; ha parlato di tante cose lo svedese, anche di Leao, spesso nel mirino della critica, e lo ha difeso. Sul finire dell'intervista c'è stato un momento particolare in cui i protagonisti hanno vissuto una sensazione imbarazzante. Dopo una domanda del giornalista Paolo Condò, Ibra si è infastidito e dopo aver risposto ha chiesto che la domanda gli fosse posta in inglese.

L'ultima domanda dell'intervista a Ibrahimovic viene fatta da Paolo Condò, giornalista di lungo corso, che lascia le questioni di campo e si sposta su quelle economiche chiedendo: "Volevo sapere se possibile cosa avete messo nel bilancio di previsione del Milan alla voce Champions League. In pratica qual è l'obiettivo minimo in Champions del club quest'anno".

Ibra divaga, forse davvero non intende: "Dobbiamo andare avanti il più possibile. Abbiamo creato una squadra che deve andare forte non solo in Italia, ma anche in Champions".

Condò però torna sulla sua domanda e continua sullo stesso tema provando a rendere ancora più chiaro il suo concetto, facendo un esempio: "Volevo sapere cosa ha messo il Milan nel bilancio di previsione: l'Inter ha messo per due anni di fila, quando c'erano ancora i gironi, il terzo posto, quindi prevedeva almeno la qualificazione all'Europa League e si sono mantenendosi prudenti. Voi cosa avete messo nel bilancio quest'anno?".

La domanda viene riportata da chi è a bordo campo all'ex bomber, che risponde: "Se non vinciamo nessuno è soddisfatto, se questa è la domanda".

Ma gli viene fatto notare, però, che non è quello il focus e lì Ibra perde la pazienza: "Scusami, l'italiano non è perfetto, mi dispiace, se vuoi la facciamo in inglese. Fammi la domanda in inglese così ti rispondo".

Condò ripropone la domanda in inglese. Ibra risponde in inglese: "Intendi raggiungere obiettivi sul campo o raggiungere obiettivi in termini finanziari?". Il focus è quello finanziario. Ibrahimovic continua ma lo fa in ialiano: "Il Milan sta bene, il Milan sta bene, i numeri sono buoni, tutti stanno lavorando bene. Più vai avanti in Champions e più guadagni, questo è ovvio. Io penso alla parte sportiva voglio vincere e mi piace vincere".

CARESSA PARLA DELLA FIORENTINA

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