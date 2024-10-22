Caressa: "La Fiorentina mi diverte. Fa gol dopo le difficoltà degli scorsi anni. Squadra in crescita"

Fabio Caressa ha stilato la top 11 della passata giornata di campionato sul suo canale YouTube e si è soffermato sulla Fiorentina di Raffaele Palladino. Queste le sue parole:"Palladino è un razionalis...

Fabio Caressa ha stilato la top 11 della passata giornata di campionato sul suo canale YouTube e si è soffermato sulla Fiorentina di Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"Palladino è un razionalista ma meno di altri. Mi sono piaciuti Cataldi ed il Flaco Colpani che inserisco nella mia top 11 di giornata. Una partita che è stata pesantemente condizionata dall'espulsione però la Fiorentina è una squadra molto interessante ed a me diverte. Sta ritrovando anche cose interessanti in attacco, fa gol e non è cosa da poco perchè aveva trovato difficoltà negli anni passati. La vedo in crescita e credo possa fare bene da qui in avanti se conferma di aver trovato certi equilibri."

L'OPINIONE DI BENEDETTO FERRARA

https://www.labaroviola.com/ferrara-beltran-ha-colto-loccasione-e-piu-giocatore-darea-rispetto-a-gud-aiutera-ancora-di-piu-kean/273610/