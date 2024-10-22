Ferrara: "Beltran ha colto l'occasione. È più giocatore d'area rispetto a Gud, aiuterà ancora di più Kean"

L'infortunio di Gudmundsson? La cosa da sottolineare è che il giocatore appena ha sentito il dolore è uscito e può aver evitato lo strappo. Uscire subito è stato fondamentale

Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"La partita di Lecce? La Fiorentina si è imposta subito, quindi parliamo di mentalità seppur contro una squadra piccola. Un momento in cui la squadra ha dimostrato di essere squadra perchè fare una buona prestazione davanti al proprio pubblico contro il Milan fa parte del calcio, si prepara da sola. Ora servirà Beltran fino a quando Gudmundsson sarà fuori ed è servito anche per mettere in mostra questi giocatori.

Beltran? E' stato un grande investimento e ci puntavamo tanto l'anno scorso. Ha rischiato un po' di perdere entusiasmo e sentirsi fuori fai giochi ma la vita è fatta così, sliding doors, nel calcio ancora di più. La sua prestazione penso gli abbia ridato fiducia. Adesso aver colto l'occasione è importante, proprio ora che Gudmundsson si è infortunato. Beltran è più un giocatore di area rispetto a Gudmundsson e può aiutare ancora di più Kean.

La Fiorentina è una squadra che ha pagato il fatto che doveva essere rifondata, anche le sole gerarchie. E lo ha detto lo stesso Palladino. Non si capisce subito, ci vuole del tempo ma pensandoci adesso credo che il tifoso sia contento di sapere di avere una squadra."

IL DOTTOR CASTELLACCI PARLA DELL'INFORTUNIO DI GUDMUNDSSON

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