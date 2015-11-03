Notizie Condo Fiorentina

Condò: “Pioli lo si può tenere come mandar via a patto che vi sia un piano dietro”
03 novembre 2025 15:09
Condò: “Un controsenso che la Fiorentina sia lì in classifica, l’Inter ha vinto una gara di spessore”
30 ottobre 2025 15:06
Condò: "La Fiorentina è una delusione. Ci sono troppi giocatori bravini che non fanno il salto di qualità"
11 ottobre 2025 17:03
Condó duro: “La partita con la Fiorentina è un’opportunità per la Roma, sono in crisi”
29 settembre 2025 12:05
Condò: “Fiorentina piena di giocatori ‘bravini’ e lontana da una formazione stabile”
22 settembre 2025 15:48
Condò: "Palladino è meritevole di conferma, il primo anno a Firenze ha comunque fatto bene"
13 maggio 2025 11:44
Condò si esalta: "Kean ha uno strapotere fisico impressionante, ha raggiunto livelli internazionali"
07 aprile 2025 10:40
Condò: "Preghiamo che Kean rimanga in questo forma fino alla partita contro la Norvegia"
31 marzo 2025 12:29
Condò: "Fagioli dominante, non capisco come a Torino non si siano accorti della sua tecnica totale"
17 marzo 2025 13:26
Condò: "La Fiorentina può fare la terza finale consecutiva, solo il Chelsea è più forte di lei"
21 febbraio 2025 14:48
Condò: "Palladino deve rianimare Zaniolo, non sarà semplice perché all'Atalanta non ci sono riusciti"
04 febbraio 2025 13:32
Condò: "Contro il Monza chance per ripartire. La paura per Bove un alibi da considerare per Palladino"
06 gennaio 2025 14:50
Condò sull'esultanza di Italiano: "Il sospetto è che dietro ci sia qualcosa che non sappiamo. Trovo ipocrita non esultare"
18 dicembre 2024 13:47
Figuraccia di Ibrahimovic in diretta a Sky, non sa rispondere ad una domanda, chiede di farla in inglese
22 ottobre 2024 21:04
Condò: "Tutte e tre possono farcela, per la Fiorentina sarà difficile, ma la vittoria della Conference è alla sua portata"
02 maggio 2024 11:17
Condò: "Se la cessione di Castrovilli si fosse concretizzata, alla Fiorentina sarebbe arrivato Baldanzi"
17 ottobre 2023 20:55
Condò: "Presto per dire se la vittoria della Fiorentina a Napoli valga il pass nella lotta scudetto"
09 ottobre 2023 14:53
Condò: "Nella partita con il Cagliari la Fiorentina sceglierà il destino della sua stagione"
02 ottobre 2023 12:59
Condò: ''la Fiorentina è piena di giocatori a cui manca un ''clic'' decisivo per diventare determinanti''
30 agosto 2022 14:43
Condò: "All'Eintracht Jovic ricordava il miglior Higuain. Il successo della Fiorentina gira intorno a lui"
06 agosto 2022 14:53
Anche dal Milan rimpiangono Berardi, Condò: "Pioli lo aveva chiesto ma Sassuolo chiedeva tanto"
25 marzo 2022 19:34
Condò: "Vlahovic costa troppo per la Juventus. Borussia Dortmund o City nel suo futuro"
05 ottobre 2021 22:53
Condò: "Fiorentina si propone come ottava sorella, non sono sorpreso, valore di Italiano è noto"
27 settembre 2021 18:42
Condo': "Prandelli? Nel calcio di oggi essere una brava persona è un difetto e non un pregio"
24 marzo 2021 13:57
Condò svela: "Batistuta quando segnò contro la Fiorentina andò via con gli occhi gonfi dal pianto"
25 gennaio 2021 19:12
Condò annuncia: "Juric allenerà in serie A una squadra che inizia con la F"
20 luglio 2020 21:30
Condo: "Credo che Chiesa resterà alla Fiorentina. Aspetto di vedere Amrabat, Vlahovic deve essere il centravanti titolare"
19 febbraio 2020 20:22
Condò: "Il rigore per l'Inter è frutto di quello che non le fu concesso contro il Parma, Hugo sfiora appena la palla"
25 settembre 2018 23:00
Condò: "La Fiorentina è superiore alla Stella Rossa, ma il Napoli ha fatto fatica"
19 settembre 2018 12:07
Condò: "La Fiorentina arriverà settima prima del Milan e del Torino, ha giovani terribili"
03 dicembre 2017 18:52
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