Condò: ''la Fiorentina è piena di giocatori a cui manca un ''clic'' decisivo per diventare determinanti''

Paolo Condò dice la sua sulla prima parte di stagione della Fiorentina, analizzando la resa del reparto offensivo.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto opinionista e giornalista Paolo Condò ha dato la sua personale interpretazione su questo primo scampolo di stagione della Fiorentina:

"Io l'altra sera mi sono divertito, non ho trovato noiosa la partita. Alla fine il pareggio è un risultato di cui ci si può accontentare, anche se ci sono state occasioni per portare a casa il risultato. La qualificazione in Conference League è da mettere sul piedistallo, era il primo obiettivo ed è stato raggiunto.

Jovic? Ha fatto vedere a Francoforte di possedere un grande repertorio. Bisognerebbe conoscere anche la persona per esprimersi in toto, ma in campo i movimenti sono giusti, anche se un po' lenti per il momento. Se acquisisce velocità, in Italia spacca. Lo vedo anche altruista, cosa rara.

Io credo che le prime 9 dello scorso campionato saranno, presto ancora per dire in che ordine, le prime 9 di questo. La Fiorentina è piena di giocatori come Kouamé, Ikonè, Jovic e Sottil a cui manca un clic per diventare determinanti. Se Italiano riesce a ottenere per 2 o 3 di questi un salto di qualità, la Fiorentina potrà battagliare per l'Europa League e andare lontano in Conference".

KOUAME' RESTA ALLA FIORENRINA: ''L'ABBRACCIO CON COMMISSO CHE LO HA VOLUTO FORTEMENTE''

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