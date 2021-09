Condò: “Fiorentina si propone come ottava sorella, non sono sorpreso, valore di Italiano è noto”

Tanti i temi toccati da Paolo Condò a Tuttomercatoweb.com a margine dell’evento ‘Inside the sport’. “Il Napoli – ha detto – ha più di un settimo dei millesimi per vincere lo scudetto. E’ attrezzata per vincere anche se ora non c’è un vero padrone. Punti deboli? Bisogna vedere cosa succede quando arriva la Coppa d’Africa e perderà un giocatore fondamentale come Osimhen. Domenica c’è la sfida con la Fiorentina che si propone come ottava sorella: questi risultati dei viola non mi sorprendono conoscendo il valore di Italiano e quello del gruppo”. Poi sul Milan: “Squadra completa, con una rosa arricchita per giocare campionato e Champions. C’è stato un aumento di giocatori decisivi, può permettersi di non pensare alle assenze”.

