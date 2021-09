Gotti: “Molto rammaricato. Non si deve decidere una partita con un rigore così”

Ai microfoni di DAZN ha parlato a fine partita il mister dell’Udinese Luca Gotti, dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina per 0 a 1. Queste le sue parole:

“Rammaricato? Molto. E’ una gara molto bella, il livello delle squadre attraverso i suoi contenuti tecnico-tattici e agonistici sono stati di ottimo livello. Non è una gara che deve essere decisa da un rigore come questo.”

“Il lavoro sta portando buoni frutti per quanto riguarda la condizione della squadra ma giocare così spesso ti costringe a alternanze, rotazioni che non vorresti fare. Negli ultimi 10 minuti con più energie potevamo dare una pressione superiore alla Fiorentina.”

“Nel primo tempo per come loro stavano gestendo la partita avevamo delle scalate troppo complicate. Qualche volta non arrivavamo coi tempi giusti. Il cambio di sistema, oltre a mettere in campo giocatori con altre caratteristiche, ha semplificato le uscite difensive e ha dato qualcosa in più.”

