Notizie Serie A Tim Fiorentina

Corriere dello Sport: "Nico Gonzalez attende ma intanto è fuori mercato per la Fiorentina"
15 agosto 2024 09:00
Gotti: "Molto rammaricato. Non si deve decidere una partita con un rigore così"
26 settembre 2021 17:51
La Salernitana pareggia grazie al gol dell'ex Fiorentina Gondo e alle giocate di Ribery
23 settembre 2021 11:00
Quarta ritorna sulla partita di ieri: "3 punti su un campo difficile, avanti così. Ora testa all'Inter"
19 settembre 2021 11:56
Il Genoa non lascerà nessuna dichiarazione a DAZN: continua il silenzio stampa anche nel post gara
18 settembre 2021 17:58
Bonaventura: "Presto per parlare d'Europa. Italiano fa la differenza. C'è una bella atmosfera in squadra"
18 settembre 2021 17:29
Medico della Lazio: "Giocare alle 21:45 dal punto di vista medico è un autentico disastro"
25 giugno 2020 16:57
La Nazione, l'Hellas Verona in casa ha subito solamente 4 reti. Risultando meglio che in trasferta
16 novembre 2019 11:08
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