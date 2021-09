Bonaventura: “Presto per parlare d’Europa. Italiano fa la differenza. C’è una bella atmosfera in squadra”

Ai microfoni di Dazn ha parlato a fine partita Giacomo Bonaventura dopo la vittoria della Fiorantina al Marassi per 2 a 1. Queste le sue parole:

“I tre punti valgono come tre punti. Abbiamo fatto una buona gara in un campo non facile. Il Genoa è una buona squadra, nel primo tempo non trovavamo spazio per attaccare, poi nel secondo abbiamo segnato ed è stato tutto più facile.”

“Ognuno in questa squadra deve sentirsi responsabile, io sono trai più esperti, mi piace dare consigli. La squadra ha un buon mix tra giovani ed esperti.”

“Italiano? Allenatore fantastico. In 2 settimane è riuscito a farsi farsi capire creando una bella astmosfera e tatticamente è un buonissimo allenatore. Sta facendo la differenza.”

“E’ presto per parlare d’Europa,dobbiamo fare meglio dell’anno scorso, non avendo le coppe deve essere un punto a nostro favore.”

“Gol? E’ importante per un centrocampista fare la cosa giusta e essere al momento giusto.”

