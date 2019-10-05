Ribery si aggiudica il premio di MVP del mese di settembre. Sarà premiato domani al Franchi

L'MVP della Serie A nel mese di settembre è Franck Ribery. Questo è quanto scrive la Lega Serie A: "La Lega Serie A ha istituito, a partire da questa stagione sportiva, il riconoscimento per il miglio...

L'MVP della Serie A nel mese di settembre è Franck Ribery. Questo è quanto scrive la Lega Serie A: "La Lega Serie A ha istituito, a partire da questa stagione sportiva, il riconoscimento per il miglior calciatore di ogni mese della Serie A Tim". Il premio, che tiene conto anche delle due partite di agosto è stato assegnato al campione francese della Fiorentina Franck Ribery.

La classifica finale è stata stilata secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 7 viola di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

- Vince o comunque conclude positivamente l'86% degli 1vs1 puri;

- Contribuisce ad accelerare la manovra e le ripartenze grazie ad un indice di aggressività offensiva del 94%;

- È tra i primi anche nella speciale classifica dei giocatori che optano per la scelta di gioco ottimale, raggiungendo un indice del 95%;

- È il destinatario ideale per i compagni che devono effettuare lanci o passaggi, avendo una efficacia nei movimenti e nello smarcamento del 94%;

- Dal punto di vista atletico l'aspetto predominante riguarda le accelerazioni, dove ha un'efficienza media del 95%.

“Ribery ci ha dimostrato in questo avvio di stagione tutto il meglio del suo repertorio. Ha deciso di cimentarsi in un Campionato altamente tecnico e tattico come il nostro e con le sue giocate sta contribuendo ad innalzare la qualità delle partite della Serie A TIM. E’ un piacere che il primo MVP della stagione sia stato assegnato a un campione come lui”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.

Il fuoriclasse francese sarà premiato domenica 6 ottobre, prima della partita allo stadio “Artemio Franchi” contro l'Udinese, direttamente da Mr. Joe Barone, membro del Cda del Club viola.

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