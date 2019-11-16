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La Nazione, l'Hellas Verona in casa ha subito solamente 4 reti. Risultando meglio che in trasferta

La Fiorentina giocherà contro l'Hellas Verona il 24 novembre che è riuscita finora a segnare solo quasi la metà dei gol della viola 10 su 18. Però in casa allo stadio Bentegodi ha subito solo 4 gol, r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2019 11:08
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La Fiorentina giocherà contro l'Hellas Verona il 24 novembre che è riuscita finora a segnare solo quasi la metà dei gol della viola 10 su 18. Però in casa allo stadio Bentegodi ha subito solo 4 gol, risultando quindi più solidi che in trasferta.

Fonte: La Nazione

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