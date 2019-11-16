La Nazione, l'Hellas Verona in casa ha subito solamente 4 reti. Risultando meglio che in trasferta
La Fiorentina giocherà contro l'Hellas Verona il 24 novembre che è riuscita finora a segnare solo quasi la metà dei gol della viola 10 su 18. Però in casa allo stadio Bentegodi ha subito solo 4 gol, r...
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2019 11:08
La Fiorentina giocherà contro l'Hellas Verona il 24 novembre che è riuscita finora a segnare solo quasi la metà dei gol della viola 10 su 18. Però in casa allo stadio Bentegodi ha subito solo 4 gol, risultando quindi più solidi che in trasferta.
Fonte: La Nazione