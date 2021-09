La Salernitana pareggia grazie al gol dell’ex Fiorentina Gondo e alle giocate di Ribery

La Salernitana di mister Castori, dopo aver perso le prime 4 giornate di campionato, ha trovato il suo primo pareggio in Serie A. Nel turno infrasettimanale di ieri, è riuscita a rimontare 2 gol di vantaggio dell’Hellas Verona firmati Nikola Kalinic. La partita è finita 2 a 2. La rimonta ha visto protagonisti due ex Viola. Cedric Gondo, attaccante attuale della Salernitana, ha segnato il primo gol. Gondo viene ricordato dai tifosi viola soprattutto per la serie su MTV “Calciatori Giovani Speranze”. Ha brillato a tratti anche Frank Ribery, idolo indiscusso della tifoseria campana. Da evidenziare anche l’impiego di Ranieri, in prestito dalla Fiorentina, che non ha giocato una buonissima gara.

L’APPLAUSO DI NICO GONZALEZ E IL PRECEDENTE DI ROMAGNOLI: