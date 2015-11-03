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Notizie Gotti Fiorentina

Traballa la panchina di Nicola. Per sostituirlo la Cremonese valuta Gotti e Giampaolo.

08 marzo 2026 21:57

RFV: Vanoli confermato in panchina anche contro Lazio e Milan, in caso di dietrofront pronti Cioffi o Gotti

29 dicembre 2025 16:03

Nazione: “Vanoli via? Escluso il ritorno di Pioli. Cioffi e Gotti sono i due candidati”

29 dicembre 2025 09:18

Salta una panchina in serie A, il Lecce esonera Gotti: "Grazie per il lavoro svolto in questi mesi"

09 novembre 2024 11:55

Gotti elogia la Fiorentina: "Ha fatto un mercato straordinario, è una squadra completa in tutto il campo"

19 ottobre 2024 13:59

Gotti salva Corvino da un incendio durante la notte, un fulmine aveva colpito il resort dove allogiavano

11 giugno 2024 11:25

Corvino in sala stampa: "Non date spazio a quei 50 che si masturbano sui social"

13 marzo 2024 21:53

Anche il Lecce ufficializza il cambio in panchina: Gotti è il nuovo allenatore dopo l'esonero di D'Aversa

13 marzo 2024 10:34

Zurkowski non ha pace neanche allo Spezia. Gotti rivela: "20 giorni di stop"

26 gennaio 2023 21:50

Gotti accoglie ex Fiorentina Zurkowski: "Lo conosco bene, anno scorso grande campionato ricco di gol"

13 gennaio 2023 19:09

Gotti incredulo: "Contro il Milan è andata esattamente come contro la Fiorentina, stessa partita"

05 novembre 2022 23:50

Gotti ammette: "Io e i giocatori stiamo ancora male per la sconfitta contro la Fiorentina"

04 novembre 2022 17:47

Gotti sulla Fiorentina: "Partita decisa da episodio del rosso. Senza l'espulsione la partita sarebbe stata diversa".

30 ottobre 2022 19:22

Gotti già avvisa: "Saremo attendisti contro la Fiorentina, loro dominano come caratteristica principale"

29 ottobre 2022 19:00

Gotti: "Molto rammaricato. Non si deve decidere una partita con un rigore così"

26 settembre 2021 17:51

Gotti fa polemica: "La Fiorentina è avvantaggiata perchè ha avuto 2 giorni in più di riposo"

25 settembre 2021 20:36

Udinese, tanti cambi di formazione contro la Roma. Si punta tutto sulla sfida contro la Fiorentina?

23 settembre 2021 13:14

La Nazione, ma quale calo di tensione, sonnellino di Milenkovic. Ora segno della croce contro la Roma

01 marzo 2021 12:59

Gotti: "Abbiamo vinto nonostante l'emergenza. Non abbiamo concesso niente ad una grande squadra"

28 febbraio 2021 17:32

Analisi Udinese: Fisicità e grande equilibrio tattico. Lavoro delle punte fa perdere lucidità sotto porta

27 febbraio 2021 16:55

Convocati Fiorentina contro l'Udinese, torna Barrecca assente Kouame

27 febbraio 2021 15:38

Da Udine: "Anche Gotti possibile nuovo allenatore della Fiorentina, sullo stesso piano di De Zerbi"

26 febbraio 2021 22:23

Gotti: “Volevamo passare il turno, adesso dobbiamo gestire il contraccolpo. La Fiorentina...”

25 novembre 2020 21:00

Gotti: "Nel secondo tempo ero convinto di poter vincere"

25 ottobre 2020 20:40

Analisi tattica di Fiorentina-Udinese. Focus sul match di domani all' Artemio Franchi

24 ottobre 2020 14:16

Udinese, Gotti: "Il calcio sembra un zoo variopinto. Ognuno pensa ai suoi interessi di bottega"

29 aprile 2020 22:17

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