Notizie Gotti Fiorentina

Traballa la panchina di Nicola. Per sostituirlo la Cremonese valuta Gotti e Giampaolo.
08 marzo 2026 21:57
RFV: Vanoli confermato in panchina anche contro Lazio e Milan, in caso di dietrofront pronti Cioffi o Gotti
29 dicembre 2025 16:03
Nazione: “Vanoli via? Escluso il ritorno di Pioli. Cioffi e Gotti sono i due candidati”
29 dicembre 2025 09:18
Salta una panchina in serie A, il Lecce esonera Gotti: "Grazie per il lavoro svolto in questi mesi"
09 novembre 2024 11:55
Gotti elogia la Fiorentina: "Ha fatto un mercato straordinario, è una squadra completa in tutto il campo"
19 ottobre 2024 13:59
Gotti salva Corvino da un incendio durante la notte, un fulmine aveva colpito il resort dove allogiavano
11 giugno 2024 11:25
Corvino in sala stampa: "Non date spazio a quei 50 che si masturbano sui social"
13 marzo 2024 21:53
Anche il Lecce ufficializza il cambio in panchina: Gotti è il nuovo allenatore dopo l'esonero di D'Aversa
13 marzo 2024 10:34
Zurkowski non ha pace neanche allo Spezia. Gotti rivela: "20 giorni di stop"
26 gennaio 2023 21:50
Gotti accoglie ex Fiorentina Zurkowski: "Lo conosco bene, anno scorso grande campionato ricco di gol"
13 gennaio 2023 19:09
Gotti incredulo: "Contro il Milan è andata esattamente come contro la Fiorentina, stessa partita"
05 novembre 2022 23:50
Gotti ammette: "Io e i giocatori stiamo ancora male per la sconfitta contro la Fiorentina"
04 novembre 2022 17:47
Gotti sulla Fiorentina: "Partita decisa da episodio del rosso. Senza l'espulsione la partita sarebbe stata diversa".
30 ottobre 2022 19:22
Gotti già avvisa: "Saremo attendisti contro la Fiorentina, loro dominano come caratteristica principale"
29 ottobre 2022 19:00
Gotti: "Molto rammaricato. Non si deve decidere una partita con un rigore così"
26 settembre 2021 17:51
Gotti fa polemica: "La Fiorentina è avvantaggiata perchè ha avuto 2 giorni in più di riposo"
25 settembre 2021 20:36
Udinese, tanti cambi di formazione contro la Roma. Si punta tutto sulla sfida contro la Fiorentina?
23 settembre 2021 13:14
La Nazione, ma quale calo di tensione, sonnellino di Milenkovic. Ora segno della croce contro la Roma
01 marzo 2021 12:59
Gotti: "Abbiamo vinto nonostante l'emergenza. Non abbiamo concesso niente ad una grande squadra"
28 febbraio 2021 17:32
Analisi Udinese: Fisicità e grande equilibrio tattico. Lavoro delle punte fa perdere lucidità sotto porta
27 febbraio 2021 16:55
Convocati Fiorentina contro l'Udinese, torna Barrecca assente Kouame
27 febbraio 2021 15:38
Da Udine: "Anche Gotti possibile nuovo allenatore della Fiorentina, sullo stesso piano di De Zerbi"
26 febbraio 2021 22:23
Gotti: “Volevamo passare il turno, adesso dobbiamo gestire il contraccolpo. La Fiorentina...”
25 novembre 2020 21:00
Gotti: "Nel secondo tempo ero convinto di poter vincere"
25 ottobre 2020 20:40
Analisi tattica di Fiorentina-Udinese. Focus sul match di domani all' Artemio Franchi
24 ottobre 2020 14:16
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