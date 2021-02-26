Da Udine: "Anche Gotti possibile nuovo allenatore della Fiorentina, sullo stesso piano di De Zerbi"

Il futuro della Fiorentina è in gioco in questi mesi, tra i possibili allenatori viola si fa anche il nome di Luca Gotti. Le parole del giornalista della Gazzetta

Il giornalista della Gazzetta dello Sport che si occupa dell'Udinese, Francesco Velluzzi, ha parlato a Radio Bruno del prossimo nuovo allenatore della Fiorentina, queste le sue parole: "Nell'ambiente si parla di Luca Gotti come possibile nuovo allenatore viola, è sullo stesso piano di Italiano e De Zerbi, che anche loro sono in corsa per la panchina della Fiorentina. Gotti è un buon allenatore"

DOPO GOMEZ ANCHE ILICIC LITIGA CON GASPERINI, LE ULTIME DA BERGAMO

https://www.labaroviola.com/atalanta-grana-spogliatoio-gasperini-ilicic/132292/