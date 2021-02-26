Da Udine: "Anche Gotti possibile nuovo allenatore della Fiorentina, sullo stesso piano di De Zerbi"
Il futuro della Fiorentina è in gioco in questi mesi, tra i possibili allenatori viola si fa anche il nome di Luca Gotti. Le parole del giornalista della Gazzetta
A cura di Redazione Labaroviola
26 febbraio 2021 22:23
Il giornalista della Gazzetta dello Sport che si occupa dell'Udinese, Francesco Velluzzi, ha parlato a Radio Bruno del prossimo nuovo allenatore della Fiorentina, queste le sue parole: "Nell'ambiente si parla di Luca Gotti come possibile nuovo allenatore viola, è sullo stesso piano di Italiano e De Zerbi, che anche loro sono in corsa per la panchina della Fiorentina. Gotti è un buon allenatore"
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