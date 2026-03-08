Traballa la panchina di Nicola. Per sostituirlo la Cremonese valuta Gotti e Giampaolo.

La sconfitta contro il Lecce pesa, e parecchio, in casa Cremonese. Come riportato da Luca Cilli sul suo account X, la dirigenza grigiorossa non avrebbe affatto gradito il 2-1 incassato nello scontro diretto per la salvezza contro il Lecce. Una partita già delicata di suo, diventata ancora più tesa nel finale per un episodio dubbio nell’area dei salentini che ha fatto infuriare la panchina della Cremonese.

Il ko complica ulteriormente il momento della squadra lombarda. Dopo un avvio di stagione sorprendente, la Cremonese ha infatti rallentato bruscamente, scivolando nelle zone più pericolose della classifica insieme a Lecce, Genoa e Fiorentina.

La panchina di Davide Nicola ora traballa. Dopo la sconfitta di oggi la sua posizione sarebbe diventata decisamente più fragile e la società starebbe già valutando possibili alternative. Il primo nome sul tavolo è quello di Luca Gotti, reduce dall’ultima esperienza proprio sulla panchina del Lecce, conclusa con l’esonero nel novembre 2024. L’altra opzione porta a Marco Giampaolo, che aveva preso il posto di Gotti alla guida dei salentini riuscendo a centrare la salvezza al termine della scorsa stagione con 34 punti. Nonostante il risultato, il Lecce aveva poi scelto di cambiare direzione affidando la squadra a Eusebio Di Francesco.

Se dovesse arrivare l’esonero, il nuovo allenatore debutterebbe già nel prossimo turno di campionato, quando la Cremonese affronterà la Fiorentina di Vanoli in un altro scontro diretto pesantissimo nella corsa salvezza.