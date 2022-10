Gotti sulla Fiorentina: “Partita decisa da episodio del rosso. Senza l’espulsione la partita sarebbe stata diversa”.

L’allenatore dello Spezia, Luca Gotti, commenta così in conferenza stampa la sconfitta contro la Fiorentina:

“Cercavamo di vincere e invece abbiamo perso. Sei in dieci, al novantesimo, con lo spirito per vincere. E lì perdi. In altre situazioni vai alla bandierina, ti metti a posto, la partita è finita. Avevamo gestito bene in dieci, poi basta quella azione in cui ci scopriamo e a catena succedono cose. Ma è lo stesso ingrediente che ti porta a fare la partita di oggi. La partita è stata diversa da quanto vi aspettavate. Abbiamo giocato con coraggio, passati quei minuti dopo il primo gol, abbiamo avuto molto coraggio. Poi puoi stare più alto, basso, cambia la partita ma il coraggio è stato anche quello che ci ha fatto perdere la partita.

In dieci contro undici stavamo gestendo bene gli spazi. Siamo una squadra che continua a passare e sta pagando oltre il lecito i tanti errori che commette. Se non resti in dieci, che è un grosso errore in cui forzi un intervento nel cerchio di centrocampo, la partita era diversa. La sensazione era che potevamo vincere, poi perdi. Resti in dieci, paghi l’episodio e se rivediamo le partite come Salerno e oggi e non fai punti sappiamo che ci sono limiti di immaturità e scelte, in cui siamo penalizzati. Io devo prendermi cosa c’è di buono, limare le tante cose da mettere a posto e tenerci le tante cose che questa squadra sta facendo.

Non dobbiamo farci male da soli. Dobbiamo analizzare, il gruppo sta lavorando nella direzione giusta e se continui così arriveremo a raccogliere quanto meritiamo”.

Lo riporta TMW.

LEGGI ANCHE: ITALIANO RAMMARICATO: “DISPIACIUTO PER COME SONO FINITE LE COSE. FARÒ PER SEMPRE IL TIFO PER LO SPEZIA”