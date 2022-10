Italiano rammaricato: “Dispiaciuto per come sono finite le cose. Farò per sempre il tifo per lo Spezia”

Vincenzo Italiano durante la conferenza stampa, dopo la vittoria per 2-1 dalla Fiorentina contro lo Spezia, ha espresso il proprio dispiacere per il modo in cui sono finite le cose con il club ligure.

Queste le sue parole:

“Avrei preferito vincere tante altre partite e non dare questo dispiacere ai miei ex giocatori, a tanta gente che penso abbia gradito quanto proposto gli scorsi anni. Avrei vinto altre partite volentieri, gare in cui meritavamo e uscivamo con zero punti. Ho visto un grande Spezia nel primo tempo, con uno stadio che è il quindicesimo uomo in campo e quì sarà difficle per tutti. È il secondo anno che noi nei minuti finali vinciamo la partita, quindi c’è da sudare e sono convinto che suderanno in tanti. La crescita di tanti miei ex giocatori che sono maturati in 3 anni di Serie A, è un vantaggio per la squadra. Auguro il meglio a tutti voi, auguro di ottenere il risultato e se c’è un dispiacere da quando faccio calcio è quello di aver creato quel qualcosa che non mi piace, ed è una cosa che avrei evitato nella mia vita calcistica. Però delle volte la vita ti mette davanti a scelte, giuste o sbagliate. Farò il tifo per lo Spezia da qui fino a quando ne avrò la forza”.

