Cabral affonda lo Spezia, finisce 2-1 per i viola. La Fiorentina soffre ma torna alla vittoria

Al 2’ Spezia subito pericoloso, Gyasi vicino all’1-0, salva Terracciano. Al 7’ ancora una volta Gyasi, Milenkovic in difficoltà, risponde presente Terracciano. Al 14’ corner battuto dentro da Biraghi svetta Milenkovic che segna l’1-0 per la Fiorentina. Al 18’ Ikone mette dentro per Jovic che colpisce il palo. Al 23’ Bourabia per Nzola, salva in angolo Terracciano. Al 34’ Agudelo calcia, Terracciano risponde presente. Al 35’ Nzola pareggia i conti al Picco, battuto Terracciano.

Al 53’ Kouamé prova il tiro che viene deviato in angolo da Kiwior. Al 56’ gran palla dentro di Kouamé, Jovic salta con il tempo giusto ma indirizza male il pallone. Al 68’ Ikone tira ma senza impensierire Dragowski. Al 72’ Mandragora dentro per Jovic che per poco non trova il 2-1. Al 76’ Strelec prova il tiro salva Terracciano. All’88’ cross dentro di Terzic per Cabral che prova il tiro di testa senza impensierire Dragowski. Al 90′ Cabral segna il gol del 2-1. Al 96′ Maleh sbaglia il gol del 3-1.

