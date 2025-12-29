RFV: Vanoli confermato in panchina anche contro Lazio e Milan, in caso di dietrofront pronti Cioffi o Gotti

Paolo Vanoli è stato confermato sulla panchina della Fiorentina almeno fino alla partita contro la Cremonese.

L’ex tecnico del Torino si gioca una buona fetta di futuro nel match di domenica pomeriggio previsto all’Artemio Franchi.

Secondo quanto riportato da RadioFirenzeViola, l’idea della società viola sarebbe quella di confermare l’allenatore a meno che non arrivi un altro clamoroso ko contro i grigiorossi e sostenere l’allenatore varesino anche in vista delle sfide previste contro la Lazio e il Milan.

Qualora la situazione dovesse precipitare, le candidature alla successione della panchina della Fiorentina sarebbero rappresentate da Gabriele Cioffi e Luca Gotti, ma l’intenzione del club resta quella di confermare il lavoro svolto da Paolo Vanoli.