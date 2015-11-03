Notizie Panchina Fiorentina

RFV: Vanoli confermato in panchina anche contro Lazio e Milan, in caso di dietrofront pronti Cioffi o Gotti
29 dicembre 2025 16:03
TMW rilancia la candidatura di Mancini: l'ex allenatore della nazionale in lizza per la panchina viola
04 novembre 2025 20:47
La Nazione: "Pioli al bivio Lecce: tre punti in palio che valgono tutto con Vanoli sullo sfondo"
31 ottobre 2025 08:14
Tuttosport, la Fiorentina espugna il Bentegodi e Italiano festeggia la centesima panchina
28 febbraio 2023 10:12
Rai, Iachini in bilico, Barone e Pradè non lo volevano, parole in conferenza stampa non sono piaciute. Le ultime
19 ottobre 2020 16:10
Da Gattuso a Spalletti passando per Emery e Pochettino, tra sogni e realtà i nomi disponibili per la panchina
02 dicembre 2019 11:54
Pasqual: "Non ci aspettavamo di cambiare tecnico, ma siamo professionisti. Obiettivo Serie A diretta"
22 dicembre 2017 15:25
Arriva anche lo sfottò Ikea: ''Per farci perdonare la panchina a GianPiero la portiamo noi, ma ridateci le matite"
15 novembre 2017 14:22
Iachini: "Genoa? No grazie, troppo legato ai tifosi blucerchiati, non sarebbe corretto nei loro confronti..."
30 ottobre 2017 14:16
Paulo Sousa sul divano? No, aspetta soltanto che salti la prima panchina ''nobile'' in serie A
13 ottobre 2017 16:06
Panchina, ora spuntano anche Di Matteo e Di Biagio
04 maggio 2017 12:04
Panchina, adesso c'è chi candida anche Donadoni se DiFra dice no
03 aprile 2017 14:02
Guardiola shock: "Sono vicino alla fine della mia carriera"
02 gennaio 2017 17:48
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