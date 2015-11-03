Labaro Viola

Notizie Panchina Fiorentina

RFV: Vanoli confermato in panchina anche contro Lazio e Milan, in caso di dietrofront pronti Cioffi o Gotti

29 dicembre 2025 16:03

TMW rilancia la candidatura di Mancini: l'ex allenatore della nazionale in lizza per la panchina viola

04 novembre 2025 20:47

La Nazione: "Pioli al bivio Lecce: tre punti in palio che valgono tutto con Vanoli sullo sfondo"

31 ottobre 2025 08:14

Tuttosport, la Fiorentina espugna il Bentegodi e Italiano festeggia la centesima panchina

28 febbraio 2023 10:12

Rai, Iachini in bilico, Barone e Pradè non lo volevano, parole in conferenza stampa non sono piaciute. Le ultime

19 ottobre 2020 16:10

Da Gattuso a Spalletti passando per Emery e Pochettino, tra sogni e realtà i nomi disponibili per la panchina

02 dicembre 2019 11:54

Pasqual: "Non ci aspettavamo di cambiare tecnico, ma siamo professionisti. Obiettivo Serie A diretta"

22 dicembre 2017 15:25

Arriva anche lo sfottò Ikea: ''Per farci perdonare la panchina a GianPiero la portiamo noi, ma ridateci le matite"

15 novembre 2017 14:22

Iachini: "Genoa? No grazie, troppo legato ai tifosi blucerchiati, non sarebbe corretto nei loro confronti..."

30 ottobre 2017 14:16

Paulo Sousa sul divano? No, aspetta soltanto che salti la prima panchina ''nobile'' in serie A

13 ottobre 2017 16:06

Panchina, ora spuntano anche Di Matteo e Di Biagio

04 maggio 2017 12:04

Panchina, adesso c'è chi candida anche Donadoni se DiFra dice no

03 aprile 2017 14:02

Guardiola shock: "Sono vicino alla fine della mia carriera"

02 gennaio 2017 17:48

Archivio

Esplora l'archivio di Panchina

Sett. 1
Sett. 45 Sett. 44
Sett. 9
Sett. 43
Sett. 49
Sett. 51 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 41 Sett. 18 Sett. 14 Sett. 1