4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW rilancia la candidatura di Mancini: l’ex allenatore della nazionale in lizza per la panchina viola

News

TMW rilancia la candidatura di Mancini: l’ex allenatore della nazionale in lizza per la panchina viola

Redazione

4 Novembre · 20:47

Aggiornamento: 4 Novembre 2025 · 20:49

TAG:

#FiorentinaMancinipanchina

Condividi:

di

Nuovo nome in lizza per sostituire Stefano Pioli alla guida della Fiorentina con Roberto Mancini che tornerebbe volentieri a Firenze

Sono ore caldissime in casa Fiorentina con il futuro della panchina viola tutto da scrivere dopo la sconfitta interna contro il Lecce. Dopo l’esonero di Stefano Pioli il club sta sondando i possibili successori, il club ha messo in standby la candidatura di Roberto D’Aversa che sembrava il nome più vicino a sedersi sulla panchina viola.
Oltre al nome di Paolo Vanoli, nelle ultime ore sta avanzando la candidatura di Roberto Mancini che ha già allenato la squadra viola nella sua prima esperienza da professionista vincendo la Coppa Italia nel lontano 2000-2001. L’ex allenatore della nazionale italiana, sembrerebbe propenso ad accettare un eventuale offerta della Fiorentina, per ritornare ad allenare in Serie A dopo il fallimento alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita come riportato da TMW.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio