TMW rilancia la candidatura di Mancini: l’ex allenatore della nazionale in lizza per la panchina viola

Sono ore caldissime in casa Fiorentina con il futuro della panchina viola tutto da scrivere dopo la sconfitta interna contro il Lecce. Dopo l’esonero di Stefano Pioli il club sta sondando i possibili successori, il club ha messo in standby la candidatura di Roberto D’Aversa che sembrava il nome più vicino a sedersi sulla panchina viola.

Oltre al nome di Paolo Vanoli, nelle ultime ore sta avanzando la candidatura di Roberto Mancini che ha già allenato la squadra viola nella sua prima esperienza da professionista vincendo la Coppa Italia nel lontano 2000-2001. L’ex allenatore della nazionale italiana, sembrerebbe propenso ad accettare un eventuale offerta della Fiorentina, per ritornare ad allenare in Serie A dopo il fallimento alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita come riportato da TMW.