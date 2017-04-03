Panchina, adesso c'è chi candida anche Donadoni se DiFra dice no
Secondo Fantagazzetta.it ci sarebbe anche Roberto Donadoni nel novero dei papabili tecnici per la panchina viola, ma solo nel caso in cui Eusebio Di Francesco dovesse dire di no alla proposta di Panta...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2017 14:02
Secondo Fantagazzetta.it ci sarebbe anche Roberto Donadoni nel novero dei papabili tecnici per la panchina viola, ma solo nel caso in cui Eusebio Di Francesco dovesse dire di no alla proposta di Pantaleo Corvino. La sensazione, comunque, è che Donadoni lascerà a prescindere i rossoblu.