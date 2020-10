Rai, Iachini in bilico, Barone e Pradè non lo volevano, parole in conferenza stampa non sono piaciute. Le ultime

Cosa hanno in comune Massimiliano Allegri, Walter Mazzarri, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti? I possibili candidati per la panchina della Fiorentina secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana sono tutti Toscani, e come sottolinea il notiziario regionale, hanno anche un’altra caratteristica in comune, viaggiano su cifre attualmente proibitive per le casse viola, ed hanno bisogno di un progetto solido per mettere la firma sul contratto.

Appare sempre più in bilico la posizione di Iachini, anche se da casa Fiorentina filtra calma e gesso per non prendere decisoni affrettate.

Ad accendere ancor di più la polemica sulla sua permanenza sembrano esserci le due conferenze stampa pre e post Spezia che non sono piaciute per niente al presidente Commisso.

Da aggiungere a tutto questo i rumor secondo cui, lo spogliatoio viola iniza a scricchiolare, e la posizione dei due dirigenti Pradè e Barone che da par loro avevano già individuato in Juric il sostituto ideale, salvo poi fare dietrofront su preciso ordine di Commissso.

Lo spogliatoio con Ribery a capo inizia a sviluppare maluomori sempre più accessi, e questo mette ancora di più in discussione il tecnico.

Iachini, prossimo la partenza ?

Seguiranno aggiornamenti.

