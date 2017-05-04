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Panchina, ora spuntano anche Di Matteo e Di Biagio

Secondo l'edizione odierna de La Nazione, per la panchina viola sarebbero in corsa, adesso, anche Roberto Di Matteo e Gigi Di Biagio. il primo è libero da vincoli, poiché licenziato dall'Aston Villa a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2017 12:04
Panchina, ora spuntano anche Di Matteo e Di Biagio - GELSENKIRCHEN, GERMANY - MAY 02: Head coach Roberto Di Matteo of Schalke looks on prior to the Bundesliga match between FC Schalke 04 and VfB Stuttgart at Veltins Arena on May 2, 2015 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/G
GELSENKIRCHEN, GERMANY - MAY 02: Head coach Roberto Di Matteo of Schalke looks on prior to the Bundesliga match between FC Schalke 04 and VfB Stuttgart at Veltins Arena on May 2, 2015 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/G
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Secondo l'edizione odierna de La Nazione, per la panchina viola sarebbero in corsa, adesso, anche Roberto Di Matteo e Gigi Di Biagio. il primo è libero da vincoli, poiché licenziato dall'Aston Villa a stagione in corso. Il secondo è l'attuale tecnico dell'unger 21, con cui fino ad oggi ha fatto cose egregie.

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