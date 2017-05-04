Panchina, ora spuntano anche Di Matteo e Di Biagio
Secondo l'edizione odierna de La Nazione, per la panchina viola sarebbero in corsa, adesso, anche Roberto Di Matteo e Gigi Di Biagio. il primo è libero da vincoli, poiché licenziato dall'Aston Villa a...
A cura di Redazione Labaroviola
04 maggio 2017 12:04
Secondo l'edizione odierna de La Nazione, per la panchina viola sarebbero in corsa, adesso, anche Roberto Di Matteo e Gigi Di Biagio. il primo è libero da vincoli, poiché licenziato dall'Aston Villa a stagione in corso. Il secondo è l'attuale tecnico dell'unger 21, con cui fino ad oggi ha fatto cose egregie.