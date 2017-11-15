Arriva anche lo sfottò Ikea: ''Per farci perdonare la panchina a GianPiero la portiamo noi, ma ridateci le matite"
Non poteva mancare lo sfottò di Ikea dopo l'uscita dell'Italia dai mondiali di Russia 2018, a beneficio della Svezia. "Per farci perdonare la panchina a GianPiero la diamo noi, ma ridateci le matite",...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 14:22
Non poteva mancare lo sfottò di Ikea dopo l'uscita dell'Italia dai mondiali di Russia 2018, a beneficio della Svezia. "Per farci perdonare la panchina a GianPiero la diamo noi, ma ridateci le matite", recita un tweet del colosso svedese che raffigura una panchina da giardino.