Tuttosport, la Fiorentina espugna il Bentegodi e Italiano festeggia la centesima panchina

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina ieri ha vinto contro il Verona e lo ha fatto in modo netto attraverso una prestazione di valore che va a scacciare l’incubo dei bassifondi della classifica. Vincenzo Italiano ha così festeggiato la sua centesima panchina in Serie A. Quale miglior modo se non con una vittoria? Oggi la Fiorentina è alla ricerca della continuità e il Milan è dietro l’angolo.

