Pradè: “Per uno come Italiano è importante avere la settimana per preparare le partite”

Ai social della Fiorentina ha parlato il direttore sportivo Daniele Pradè. Questo il suo parere sulla gara con il Verona: “E’ una vittoria che ci serviva molto per la classifica. Loro erano in un buon momento, noi venivamo da un bel successo in Conference. Ora dobbiamo dare ulteriore continuità. Bene Quarta, stanno ritrovando la condizione Mandragora e Gonzalez. Recupereremo anche Castrovilli e Sottil. In campionato abbiamo fatto fatica, sabato giocheremo contro il Milan che è in grande salute. Cabral? Più le punte fanno gol e più accumulano fiducia. Siamo soddisfatti. Da domani mattina 4 giorni per preparare la sfida ai rossoneri, per uno come Italiano è importante, quest’anno ha sempre avuto poco tempo”

