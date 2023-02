I tifosi del Verona non ci stanno e offendono l’allenatore della Fiorentina col coro: “Italiano vaffan****”

I tifosi del Verona, tifoseria trall’altro gemellata con la Fiorentina, hanno dedicato un coro di insulti il mister viola Italiano. A causa del nervosismo nel finale della partita e a causa del trascorso lungo del mister con la maglia del Chievo, i supporter non hanno perdonato, e fregandosene anche del gemellaggio hanno intanto il coro: “Italiano, Italiano vaffanculo”. Il mister ha comunque voluto minimizzare in conferenza stampa, dicendo di non aver sentito i cori a lui rivolti.

IL COMMENTO DI ITALIANO ALLA PARTITA