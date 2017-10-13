Paulo Sousa sul divano? No, aspetta soltanto che salti la prima panchina ''nobile'' in serie A
Secondo quanto afferma il Corsport, Paulo Sousa - ex tecnico della Fiorentina - è il primo indiziato per un subentro in Serie A, campionato nel quale, ha confessato, preferirebbe restare. Il mister lu...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 16:06
Secondo quanto afferma il Corsport, Paulo Sousa - ex tecnico della Fiorentina - è il primo indiziato per un subentro in Serie A, campionato nel quale, ha confessato, preferirebbe restare. Il mister lusitano attenderebbe soltanto che si liberi, a campionato in corso, la panchina di un club "nobile" per prenderne le redini e ricominciare con il suo progetto calcistico, dopo essere rimasto fuori da ogni scelta in estate.