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Paulo Sousa sul divano? No, aspetta soltanto che salti la prima panchina ''nobile'' in serie A

Secondo quanto afferma il Corsport, Paulo Sousa - ex tecnico della Fiorentina - è il primo indiziato per un subentro in Serie A, campionato nel quale, ha confessato, preferirebbe restare. Il mister lu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 16:06
Paulo Sousa sul divano? No, aspetta soltanto che salti la prima panchina ''nobile'' in serie A - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto afferma il Corsport, Paulo Sousa - ex tecnico della Fiorentina - è il primo indiziato per un subentro in Serie A, campionato nel quale, ha confessato, preferirebbe restare. Il mister lusitano attenderebbe soltanto che si liberi, a campionato in corso, la panchina di un club "nobile" per prenderne le redini e ricominciare con il suo progetto calcistico, dopo essere rimasto fuori da ogni scelta in estate.

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