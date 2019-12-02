Da Gattuso a Spalletti passando per Emery e Pochettino, tra sogni e realtà i nomi disponibili per la panchina

Su La Nazione di oggi troviamo gli allenatori che sarebbero pronti a subentrare sulla panchina viola in caso di esonero di Montella. Gattuso, uomo sempre molto grintoso sostituì l'aeroplanino nel 2017...

Su La Nazione di oggi troviamo gli allenatori che sarebbero pronti a subentrare sulla panchina viola in caso di esonero di Montella. Gattuso, uomo sempre molto grintoso sostituì l'aeroplanino nel 2017 quando era sulla panchina del Milan. Il nome a sorpresa potrebbe essere Di Biagio, ex allenatore dell'Italia Under 21 il quale si è visto diverse volte al Franchi. Il nome che è una suggestione ed una garanzia è Prandelli, un altro nome potrebbe essere quello di Spalletti ma lui ha ancora un contratto molto oneroso con l'Inter. I sogni invece si chiamano Emery e Pochettino. Entrambi esonerati rispettivamente da Arsenal e Tottenham, due allenatori che hanno dei costi altissimi ma che potrebbero essere i profili giusti per le future ambizioni di Commisso.