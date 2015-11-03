Notizie Cioffi Fiorentina

Cioffi: “Verona una squadra ostica. Piccoli? Sì è sempre fatto trovare pronto. La partita col Palace finale anticipata”
02 aprile 2026 14:29
RFV: Vanoli confermato in panchina anche contro Lazio e Milan, in caso di dietrofront pronti Cioffi o Gotti
29 dicembre 2025 16:03
Nazione: “Vanoli via? Escluso il ritorno di Pioli. Cioffi e Gotti sono i due candidati”
29 dicembre 2025 09:18
Cioffi: “L’obiettivo della Fiorentina deve essere la Champions. Thauvin? Può fare come De Gea”
05 giugno 2025 17:43
Cioffi: "La Fiorentina ha puntato su Palladino, adesso lo deve sostenere nelle difficoltà che può trovare"
25 maggio 2025 14:49
Cioffi: "Adli rientra nella categoria fuoriclasse, sono innamorato di lui. Comuzzo? Mi ha sorpreso"
02 novembre 2024 16:45
Sentite Cioffi: "Biraghi è forte, si ritaglierà spazio. Lovric ha caratteristiche adatte al gioco di Palladino"
30 luglio 2024 12:53
Sky Sport ribadisce: "E' Sandi Lovric l'obiettivo N.1 per il centrocampo della Fiorentina"
29 luglio 2024 23:53
Il bluff di Balzaretti, promette fiducia a Cioffi in diretta ma l'Udinese vuole esonerarlo: feeling finito
21 aprile 2024 12:12
Cioffi si sfoga: "Manca il rosso a Pasalic per piede a martello, a noi il VAR intervenne e fu espulsione"
27 gennaio 2024 17:35
Cioffi: "Meritavamo la vittoria. Non era facile presentarsi a Firenze con mentalità vincente"
14 gennaio 2024 21:09
Cioffi scarica Samardzic: "Non mi interessa se resta o meno". L'Udinese vuole venderlo a gennaio
20 dicembre 2023 13:55
Cioffi non ci sta: "Montipò è stato il migliore in campo? La stampa dovrebbe aiutare la squadra"
18 settembre 2022 17:58
Barak vicino alla Fiorentina, Cioffi conferma: "Escluso per via del mercato, ha fatto la sua scelta"
22 agosto 2022 13:07
Il fiorentino Cioffi già può essere cacciato da Verona, la società ha contattato Ballardini
20 agosto 2022 00:09
La stima di Cioffi: "Grande ammirazione per quello che Italiano sta costruendo alla Fiorentina"
30 aprile 2022 18:13
Cioffi rivela: "In ogni angolo dello stadio c'erano compagni di scuola ed amici che mi salutavano"
27 aprile 2022 21:17
Cioffi: "Risultato ingeneroso per la Fiorentina, prima della Salernitana si giocavano la Champions"
27 aprile 2022 21:01
Cioffi: "Fiorentina grande squadra. Servirà un'impresa per vincere al Franchi, ma è il nostro obiettivo"
27 aprile 2022 18:00
Cioffi, un fiorentino di Piazza Beccaria sulla panchina dell'Udinese. Cresciuto con la Fiorentina in testa
27 aprile 2022 12:38
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