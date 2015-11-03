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Notizie Cioffi Fiorentina

Cioffi: “Verona una squadra ostica. Piccoli? Sì è sempre fatto trovare pronto. La partita col Palace finale anticipata”

02 aprile 2026 14:29

RFV: Vanoli confermato in panchina anche contro Lazio e Milan, in caso di dietrofront pronti Cioffi o Gotti

29 dicembre 2025 16:03

Nazione: “Vanoli via? Escluso il ritorno di Pioli. Cioffi e Gotti sono i due candidati”

29 dicembre 2025 09:18

Cioffi: “L’obiettivo della Fiorentina deve essere la Champions. Thauvin? Può fare come De Gea”

05 giugno 2025 17:43

Cioffi: "La Fiorentina ha puntato su Palladino, adesso lo deve sostenere nelle difficoltà che può trovare"

25 maggio 2025 14:49

Cioffi: "Adli rientra nella categoria fuoriclasse, sono innamorato di lui. Comuzzo? Mi ha sorpreso"

02 novembre 2024 16:45

Sentite Cioffi: "Biraghi è forte, si ritaglierà spazio. Lovric ha caratteristiche adatte al gioco di Palladino"

30 luglio 2024 12:53

Sky Sport ribadisce: "E' Sandi Lovric l'obiettivo N.1 per il centrocampo della Fiorentina"

29 luglio 2024 23:53

Il bluff di Balzaretti, promette fiducia a Cioffi in diretta ma l'Udinese vuole esonerarlo: feeling finito

21 aprile 2024 12:12

Cioffi si sfoga: "Manca il rosso a Pasalic per piede a martello, a noi il VAR intervenne e fu espulsione"

27 gennaio 2024 17:35

Cioffi: "Meritavamo la vittoria. Non era facile presentarsi a Firenze con mentalità vincente"

14 gennaio 2024 21:09

Cioffi scarica Samardzic: "Non mi interessa se resta o meno". L'Udinese vuole venderlo a gennaio

20 dicembre 2023 13:55

Cioffi non ci sta: "Montipò è stato il migliore in campo? La stampa dovrebbe aiutare la squadra"

18 settembre 2022 17:58

Barak vicino alla Fiorentina, Cioffi conferma: "Escluso per via del mercato, ha fatto la sua scelta"

22 agosto 2022 13:07

Il fiorentino Cioffi già può essere cacciato da Verona, la società ha contattato Ballardini

20 agosto 2022 00:09

La stima di Cioffi: "Grande ammirazione per quello che Italiano sta costruendo alla Fiorentina"

30 aprile 2022 18:13

Cioffi rivela: "In ogni angolo dello stadio c'erano compagni di scuola ed amici che mi salutavano"

27 aprile 2022 21:17

Cioffi: "Risultato ingeneroso per la Fiorentina, prima della Salernitana si giocavano la Champions"

27 aprile 2022 21:01

Cioffi: "Fiorentina grande squadra. Servirà un'impresa per vincere al Franchi, ma è il nostro obiettivo"

27 aprile 2022 18:00

Cioffi, un fiorentino di Piazza Beccaria sulla panchina dell'Udinese. Cresciuto con la Fiorentina in testa

27 aprile 2022 12:38

Cioffi: "Firenze è la mia città, ho negli occhi la Fiorentina di Rui Costa, Batistuta e quella di Baggio"

26 aprile 2022 15:42

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