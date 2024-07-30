Sentite Cioffi: "Biraghi è forte, si ritaglierà spazio. Lovric ha caratteristiche adatte al gioco di Palladino"

L'ex allenatore dell'Udinese Cioffi ha parlato sia di Biraghi che di Lovric, giocatore che potrebbe trasferirsi alla Fiorentina

Gabriele Cioffi, allenatore reduce dalla seconda parentesi all'Udinese, è stato ospite della redazione di Sky Sport 24 e in collegamento con il ritiro della Fiorentina, ha parlato anche del capitano viola Cristiano Biraghi: "Biraghi è un giocatore forte, si ritaglierà un ruolo importante anche quest'anno. In ritiro non si può lavorare e basta, anche il divertimento fa parte della crescita di un gruppo".

In seguito, l'allenatore ha anche aggiunto delle parole su Lovric: "Sandi è un ragazzo d'oro, un ragazzo pulito e un gran lavoratore, sono aspetti che devono essere tenuti in considerazione. Un giocatore di quantità, ma che in questa trova anche qualità. Ha caratteristiche che può abbinarsi bene al gioco di Palladino, a me piace". Lo riporta TMW.

IPOTESI SCAMBIO MCKENNIE-AMRABAT

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