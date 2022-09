Cioffi non ci sta: “Montipò è stato il migliore in campo? La stampa dovrebbe aiutare la squadra”

A fine partita il tecnico del Verona Cioffi ha parlato in conferenza stampa, queste le parole dell’allenatore del Verona

“Male nel primo tempo, eravamo lunghi, abbiamo gestito male il pallone. Nel secondo tempo ho visto gioco, equilibrio, anche perchè la Fiorentina è calata ma cosi non basta. Facciamo fatica a tirare in porta, non do attenuanti, ci sono solo per Verdi che si allena da poco, i ragazzi devono mettere qualcosa in più perchè cosi non basta. Non mi aspettavo Kouamè centravanti ma cambia poco per il nostro modo di gioco, abbiamo perso molti duelli in attacco.

Montipò migliore in campo? Chiedermi questa cosa non aiuta dopo questa partita, la stampa dovrebbe aiutare la squadra, in questo momento ne abbiamo bisogno di un aiuto da parte della stampa

La Fiorentina ha giocato in maniera molto diretta e ce lo aspettavamo, abbiamo perso molti duelli in difesa ma in attacco non siamo riusciti a prendere palloni e cosi non abbiamo respirato

Grande emozione a venire a giocare a Firenze, abitavo qui fino a poco fa. Alla stampa non chiedo aiuto perchè non la sento lontana, ma la domanda su Montipò e sul primo tempo l’ho trovata inadeguata. Ai tifosi dico grazie per il continuo sostegno, la cosa che può far star tranquilli è che non è contento nessuno”

NICCOLINI HA PARLATO AL POSTO DI ITALIANO