Cioffi: “Verona una squadra ostica. Piccoli? Sì è sempre fatto trovare pronto. La partita col Palace finale anticipata”

Oggi l’ex allenatore dell’Udinese e Verona, Cioffi ha parlato a Radio Bruno della situazione della Fiorentina, concentrandosi sulla partita del Verona e del Crystal Palace parlando anche di Piccoli: “...

Oggi l’ex allenatore dell’Udinese e Verona, Cioffi ha parlato a Radio Bruno della situazione della Fiorentina, concentrandosi sulla partita del Verona e del Crystal Palace parlando anche di Piccoli: “il Verona nonostante sia già condannato, nessun giocatore ci tiene a fare figuracce, quindi giocheranno come un pugile con la guardia bassa, cercando di vincere la partita.

Piccoli? Una punta ha bisogno di spazio e continuità, come ogni calciatore, e avere davanti Kean non è semplice. Ha risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa e continuerà a farlo. Per arrivare alla salvezza oggi Kean è più pronto a guidare la Fiorentina alla salvezza, Piccoli sarà fondamentale come spalla, a gara in corso.

Col Crystal Palace è una finale anticipata, che non ci voleva adesso. A Londra sarà una gara difficilissima, in uno stadio particolare, vecchia maniera, atmosfera caldissima. Una squadra con una fisicità che la Fiorentina potrebbe soffrire; in coppa però è più facile stupire e affrontare le gare con maggiore leggerezza rispetto a quelle in cui si lotta per la salvezza”.