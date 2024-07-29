Sky Sport ribadisce: "E' Sandi Lovric l'obiettivo N.1 per il centrocampo della Fiorentina"
Secondo Sky Sport lo sloveno rappresenterebbe il profilo ideale richiesto da Palladino per il suo gioco. L'Udinese però spara alto
Secondo quanto riportato poco fa dalla redazione sportiva di Sky Sport nel corso della trasmissione di Calciomercato al di là dell'affare Tessmann con il Venezia il primo vero obiettivo di Pradè per rinforzare il centrocampo della Fiorentina resterebbe lo sloveno Sandi Lovric dell'Udinese. Il club bianconero chiede circa 12-13 milioni per lasciarlo partire. L'ex allenatore dell'Udinese Cioffi presente in studio ha sottolineato come Lovric rappresenti il profilo ideale per il calcio di Palladino sapendo unire allo stesso modo qualità e quantità.
Biraghi: “La difesa a 3 un cambio radicale, dobbiamo capire rapidamente il calcio di Palladino”
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