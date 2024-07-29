Biraghi: "La difesa a 3 un cambio radicale, dobbiamo capire rapidamente il calcio di Palladino"

Il capitano viola è intervenuto in diretta a Sky Sport per fare il punto su questa prima parte di ritiro e sulla rivoluzione in corso

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto in diretta dall'Inghilterra ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell'amichevole con l'Hull City:

"Quest'anno ci sono stati grandi cambiamenti, in primis l'allenatore. Il mister è una persona molto valida e come allenatore ha dimostrato di essere giovane ma molto preparato, vive di calcio ed ha una grande passione. Tante cose sono cambiate poi a livello tattico, dobbiamo capire rapidamente le sue richieste. Questa esperienza da braccetto nella difesa a 3? anzitutto passare dalla difesa a quattro alla difesa a tre è un cambio totale, nel mio caso come per altri c'è bisogno di adattamento ma i miglioramenti da inizio ritiro sono stati tanti. Io non so dove giocherò ma dove mi mettono non importa, cerco sempre di dare il massimo".

Dalla Spagna scrivono: “La Fiorentina per la porta ha fatto un sondaggio per De Gea”

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