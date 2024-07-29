Dalla Spagna scrivono: "La Fiorentina per la porta ha fatto un sondaggio per De Gea"
L'elevato ingaggio richiesto dal giocatore ha per ora spaventato tutte le pretendenti, ma lo spagnolo intriga non poco
Secondo il giornalista Matteo Moretto cosi come riportato sul suo profilo X la squadra viola non convinta del tutto dell''affidabilità di Terracciano avrebbe sondato in queste ore l'entourage di David De Gea. Il portiere spagnolo svincolato ormai da un anno dopo l'esperienza pluriennale in Premier League con il Manchester United sembrava negli ultimi giorni vicino alla porta del Genoa ma il grifone pare aver virato su altri profili.
Dalla Spagna, L’Atletico Madrid mostra interesse per Amrabat. Piace molto a Simeone
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