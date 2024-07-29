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Dalla Spagna, L'Atletico Madrid mostra interesse per Amrabat. Piace molto a Simeone

Resta viva ancora la pista inglese, con un ritorno allo United, oppure quella turca con il Galatasaray che rimane interessato ad Amrabat

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2024 18:28
Dalla Spagna, L'Atletico Madrid mostra interesse per Amrabat. Piace molto a Simeone -
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Secondo quanto riportato da Relevo, l'Atletico Madrid avrebbe mostrato un interesse concreto per Sofyan Amrabat. Per adesso niente di più, nessuna offerta del club spagnolo, ma il centrocampista piace molto al tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, che lo aveva cercato già a gennaio di due anni fa quando Amrabat era uno dei punti fermi della Fiorentina di Italiano. L'ex Manchester United è atteso mercoledì al Viola Park dopo che gli inglesi hanno deciso di non riscattarlo ma il suo futuro rimarrà, con ogni probabilità, lontano da Firenze e dalla Fiorentina.

L'OPINIONE DI MASSIMO ORLANDO

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