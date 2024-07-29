Orlando sicuro: "La Fiorentina venderà Nico in questi giorni. Difficile fare acquisti senza fare cassa"

Sarà ceduto Nico per fare cassa, però ripeto, Colpani è un ottimo colpo. E se arriva anche Tessmann sarà una buona Fiorentina, che si è ricostruita bene

A cura di Redazione Labaroviola 29 luglio 2024 18:13

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