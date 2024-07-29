Orlando sicuro: "La Fiorentina venderà Nico in questi giorni. Difficile fare acquisti senza fare cassa"
Sarà ceduto Nico per fare cassa, però ripeto, Colpani è un ottimo colpo. E se arriva anche Tessmann sarà una buona Fiorentina, che si è ricostruita bene
Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio soffermandosi anche sul nuovo acquisto della Fiorentina, Andrea Colpani, analizzando anche la situazione legata a Nico Gonzalez. Queste le sue parole:
Tra i nuovi acquisti chi può fare meglio tra Soulé, Zaniolo, Colpani e Noslin?
"Sono tutti giocatori importantissimi. Io punterei su Soulé, perché se entra veramente nella mentalità giusta può essere davvero un colpo importante. Colpani? La Fiorentina in questi giorni credo che darà via Nico Gonzalez, difficile che faccia tutti questi acquisti e mantenga uno come lui a uno stipendio così. E poi i due si pesterebbero i piedi."
CONTINUA LA TRATTATIVA PER TESSMANN: C'E' L'ACCORDO CON IL GIOCATORE
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