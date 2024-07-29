TMW rivela: "Tessmann-Fiorentina, c'è l'accordo di massima. Distanza con il Venezia di 2,5 milioni"

La Fiorentina raggiunge l'accordo con il giocatore, ma ballano più di 2 milioni tra domanda e offerta. Il Venezia chiede 7 milioni

La Fiorentina cerca un nuovo centrocampista da regalare a Palladino e, nelle scorse ore, la pista Tessmann sembra esser diventata ancora più calda. Secondo quanto riporta TMW, i viola hanno raggiunto un accordo preliminare con lo statunitense per un contratto di cinque anni. Il club viola è disposto a offrirgli circa 1,2 milioni di euro all'anno e il giocatore ha accettato il trasferimento. Alla Fiorentina Tessmann avrebbe dato subito spazio, considerando che, lo scorso 1 luglio, la Viola perso diversi centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli e Duncan (quest'ultimo passato al Venezia), mentre Amrabat spera ancora di tornare in Premier League. Tuttavia, c'è ancora una differenza tra le offerte: la Fiorentina ha proposto 4,5 milioni di euro più bonus, ma il Venezia ne chiede 7.

POGGI: “TESSMANN HA DOMINATO LA SERIE B, IL PASSAGGIO IN SERIE A NON È UN SALTO NEL BUIO. PUÒ CRESCERE”

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