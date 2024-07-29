Poggi: "Tessmann ha dominato la Serie B, il passaggio in Serie A non è un salto nel buio. Può crescere"

L'ex responsabile dell'area tecnica del Venezia ha analizzato Tanner Tessmann, obiettivo della Fiorentina per il nuovo centrocampo

L'ex responsabile dell'area tecnica del Venezia, Paolo Poggi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Tanner Tessmann, uno degli obiettivi per il nuovo centrocampo della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Tanner è arrivato molto acerbo in Italia, ha fatto il suo primo anno non senza difficoltà. Doveva solo imparare a contestualizzarsi nel calcio italiano. Gli anni in Serie B con il Venezia lo hanno aiutato molto a crescere, ha preso consapevolezza dei suoi mezzi, ha avuto un allenatore che gli ha dato fiducia e conoscenza del suo ruolo. Evidentemente è arrivato il calciatore che ci aspettavamo quando è arrivato in Italia. Ha ancora margine per crescere.

Non è un salto nel buio nel suo, ma è un passaggio naturale ad una Serie A competitiva e al panorama europea. Per quello che ha fatto vedere in Serie B si percepisce che è pronto per un palcoscenico importante. Ha letteralmente dominato la Serie B, per cui se avrà la fortuna di arrivare in un club importante come la Fiorentina dovrà mettersi in mostra. Quando è arrivato subito dopo Busio, Tessmann è arrivato quasi come scommessa. Aveva lasciato qualche dubbio perché ha cominciato con il calcio tardi, in un Paese non calciofilo. Quando è arrivato si percepiva che sapeva quali erano i suoi obiettivi, voleva imparare. Un professionista serio".

RADIO BRUNO RIVELA: “PALLADINO HA PREFERITO KEAN A DALLINGA. ARRIVERÀ UN CENTRAVANTI DI RISERVA”

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