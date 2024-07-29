Radio Bruno rivela: "Palladino ha preferito Kean a Dallinga. Arriverà un centravanti di riserva"
Nella testa di Raffaele Palladino c'è ben chiara l'idea di far giocare Moise Kean come attaccante titolare della Fiorentina nella stagione 2024/2025: lo assicura Radio Bruno, che spiega anche come il...
Nella testa di Raffaele Palladino c'è ben chiara l'idea di far giocare Moise Kean come attaccante titolare della Fiorentina nella stagione 2024/2025: lo assicura Radio Bruno, che spiega anche come il tecnico viola abbia preferito l'italiano al nuovo attaccante olandese del Bologna Thijs Dallinga, in precedenza accostato anche ai gigliati. Tuttavia, un altro innesto in attacco dovrebbe arrivare, ma, come riporta l'emittente, si tratterà di un profilo che partirà come riserva di Kean nelle gerarchie iniziali.
QUARTA E AMRABAT A FIRENZE MERCOLEDI. L’ARGENTINO RINUNCIA A QUALCHE GIORNO DI FERIE. NICO IL 5 AGOSTO
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